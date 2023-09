Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Autofahrer flüchtet nach Unfall - 14-Jährige leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag beabsichtigte eine 14-Jährige (whft. Bippen) gegen 13:10 Uhr mit ihrem Pedelec von dem Hallweg nach rechts in die Friedhofstraße abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein schwarzer PKW vom Gooseweg in Richtung Friedhofstraße und missachtete dabei die Vorfahrt des Mädchens. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Das Mädchen stürzte jedoch vor Schreck zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell