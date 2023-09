Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Unfallflucht am Pottgraben

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer gegen 17:30 Uhr den Pottgraben in Richtung Petersburger Wall. Vor dem Motorrad fuhr ein weißer Transporter. Der Fahrer des Transporters bremste plötzlich erheblich ab und wollte augenscheinlich anhalten. Als der Motorradfahrer deshalb links an dem Transporter vorbeifahren wollte, scherte dieser unvermittelt nach links aus, sodass es zur seitlichen Kollision mit dem Motorrad kam. Der 59-jährige Osnabrücker stürzte aufgrund dessen von seiner Maschine und verletzte sich leicht. Das Motorrad prallte nach dem Sturz gegen einen auf den Parkstreifen befindlichen Peugeot. An allen Fahrzeugen entstanden dabei Sachschäden. Die zwei Fahrzeuginsassen des Transporters stiegen nach dem Vorfall zunächst aus dem Fahrzeug aus und eilten dem Motorradfahrer zur Hilfe. Unter dem Vorwand, die Fahrbahn frei zu machen, parkten sie um und flüchteten anschließend fußläufig von der Unfallstelle in Richtung Krankenhaus.

Die beiden Personen wurden wie folgt beschrieben: Fahrer:

- dunklerer Teint - normale Statur - ca. 30-35 Jahre alt - kinnlange, dunkle und nach hinten gegelte Haare - kein Bart

Beifahrer:

- dunklerer Teint - normale Statur - ca. 30-35 Jahre alt - schulterlange, dunkle, lockige und nach hinten gegelte Haare, mit grauen Strähnchen - kein Bart

Hinweise zu dem Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2515 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell