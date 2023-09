Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Fahrzeugkontrolle endete in Untersuchungshaft - 31-Jähriger beging diverse Straftaten

Bad Essen (ots)

Am Dienstagabend leiteten Osnabrücker Polizisten gleich mehrere Strafverfahren gegen einen 31-Jährigen ein. Der Mann war den Beamten hinterm Steuer eines grauen Mercedes aufgefallen, als er auf der Osnabrücker Straße (B65) mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Auf ein Anhaltesignal des Streifenwagens reagierte der Mercedes Fahrer zunächst nicht. Das Einschalten des Blaulichts bewegte den 31-Jährigen schließlich doch zum Stoppen seines SUV's. Bei der darauffolgen Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auf Nachfrage händigte er den Polizisten eine mutmaßliche Totalfälschung eines polnischen Führerscheines aus. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Mercedes gehörten. Und auch die Herkunft des hochmotorisierten Fahrzeuges konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Bei einer Durchsuchung des GLE 350 D fanden die Beamten außerdem zahlreiches Aufbruchswerkzeug. Bei dem Beifahrer, einem 33-jähriger Mann aus Moldau, bestand zudem der Verdacht des illegalen Aufenthaltes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Männer vorläufig festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt. Bei einer Durchsuchung des 31-jährigen Fahrers schlug dieser einem Polizisten plötzlich mit der Faust in das Gesicht. Nur unter erhöhtem Kräfteaufwand konnte der aggressive Mann schließlich einer Polizeidienststelle zugeführt werden. In einem Krankenhaus erfolgte wenig später eine Blutprobenentnahme. Diese soll Klarheit darüber schaffen, ob der Mann zum Fahrzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der angegriffene Polizist ist indes weiter dienstfähig.

Am Donnerstag erfolgte schließlich die Vorführung des 31-Jährigen vor dem Osnabrücker Amtsgericht. Im Ergebnis ordnete ein zuständiger Richter eine Untersuchungshaft an. Sein zwei Jahre älterer Beifahrer wurde bereits am Vortag gegen die Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell