Ostercappeln (ots) - Am Mittwochmorgen haben zwei Unbekannte einen Supermarkt in der Straße In der Knuwische überfallen. Nach ihrer Tat flüchteten die Räuber zu Fuß und konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise zu der Tat oder den Tätern. Gegen 6 Uhr betraten die maskierten Männer den Lebensmittelmarkt an der Ecke zur ...

