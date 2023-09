Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Überfall auf Supermarkt in Venne - Polizei sucht Zeugen

Ostercappeln (ots)

Am Mittwochmorgen haben zwei Unbekannte einen Supermarkt in der Straße In der Knuwische überfallen. Nach ihrer Tat flüchteten die Räuber zu Fuß und konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise zu der Tat oder den Tätern. Gegen 6 Uhr betraten die maskierten Männer den Lebensmittelmarkt an der Ecke zur Hunterburger Straße. Bewaffnet mit zwei Messern forderten sie die anwesenden Mitarbeiter auf, Bargeld auszuhändigen. Der Aufforderung kam einer der Angestellten nach und legte die Geldscheine in einen Stoffbeutel, den die Täter zu ihrem Raubzug mitnahmen. Anschließend verließen die Maskierten den Markt durch den Haupteingang und flüchteten zu Fuß in Richtung der Hunteburger Straße. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Die Polizei leitete unverzüglich eine Nahbereichsfahndung nach den Räubern ein. Im Ergebnis konnten die Flüchtigen jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Zur Täterbeschreibung:

Täter 1:

- männlich - normale Statur - ca. 180cm

Bekleidung:

- Schwarze Bekleidung (schwarze Jogginghose) - Sneaker - Maskierung (Tuch/ Mund-Nasen-Bedeckung)

Täter 2:

- männlich - normale Statur - ca. 175cm

Bekleidung:

- grauer Kapuzenpullover - dunkle Jacke - blaue Basecap - Maskierung (Tuch/ Mund-Nasen-Bedeckung)

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell