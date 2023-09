Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Busfahrer flüchtete nach Unfall in der Meller Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es in der Meller Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 6 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Zweirad in Richtung Rosenplatz unterwegs, als ihn ein Bus kurz nach der Einmündung zur Klöntrupstraße im Vorbeifahren touchierte und zu Fall brachte. Nach dem Sturz hielt der Fahrer des Busses kurz an, öffnete die Tür seines Fahrzeuges und beschimpfte den verletzten Radfahrer. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit seinem Bus unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Bus oder dem Verursacher geben können. Hinweise werden unter 0541/327-2515 entgegengenommen.

