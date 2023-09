Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup: Zwei Leichtverletzte bei Crash auf der K131

Nortrup (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der K 131 (Farwickstraße) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Gegen 8.20 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Bmw die Kreisstraße, als sie einen Vorausfahrenden, der nach rechts abbiegen wollte, überholte und dabei in den Gegenverkehr fuhr. Hier kollidierte der Bmw vom Typ 320ed mit einem entgegenkommenden VW Sharan. Bei dem Zusammenstoß wurden die 36-jährige Verursacherin sowie die 32-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Ein alarmierter Rettungswagen kümmerte sich um die Verletzten. Ein in dem Sharan anwesendes Kleinkind im Alter von einem Jahr blieb indes unverletzt. An den Unfallfahrzeugen sind teils erhebliche Schäden entstanden, eine Schadenssumme von circa 8.000 Euro wird derzeit angenommen. Durch zwei Abschleppfirmen wurden die nicht fahrbereiten Autos schließlich geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell