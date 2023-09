Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Trunkenheitsfahrt mit Fluchtversuch

Melle (ots)

Am Sonntag gegen 06 Uhr erregte ein Pkw die Aufmerksamkeit einer Funkstreife der Polizei Melle, der seine Fahrt vom Parkplatz einer Großraumdiskothek ohne Licht startete. Die Beamten folgten dem VW Passat und gaben ihm auf der Nachtigallenstraße Anhaltesignale. In einer Bushaltestelle an der Riemsloher Straße stoppte der Pkw. Als die Beamten an das Fahrzeug herantreten wollten, beschleunigte der VW unvermittelt und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Funkstreife nahm die Verfolgung auf und verlor den Flüchtigen nicht aus den Augen. Im Friesenweg, einer Sackgasse, versuchte der Fahrzeugführer noch vergeblich sich mit seinem Pkw zu verstecken. Nachdem der Mann von den Beamten aus seinem Auto bugsiert worden war, fiel den Beamten eine verwaschene Aussprache und Atemalkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Zudem wurde eine geringe Menge Cannabis im Pkw aufgefunden. Zur Feststellung einer Alkohol- und Drogenbeeinflussung wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

