Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Pkw prallte gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Bad Laer (ots)

Am Sonntag gegen 08 Uhr befuhr ein 67-jähriger Osnabrücker die Glandorfer Straße von Bad Laer in Richtung Glandorf. In Höhe Örtlingerort kam der Mann mit seinem Mercedes aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Das Fahrzeug, über 33 Jahre alt, verfügte über keine Airbags. Der Insasse erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Hund, der sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls mit im Pkw befand, wurde vorübergehend in einem Tierheim untergebracht. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr zur Sicherstellung des Brandschutzes und für auslaufende Betriebsstoffe im eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell