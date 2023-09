Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W: Mehrere Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Osnabrück (ots)

Am Freitag gegen 18 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Den Haag die Osnabrücker Straße in Richtung Hilter. An der Ampelkreuzung zur A33 beabsichtigte der Mann mit seinem Renault Master nach links in Richtung Autobahn abzubiegen. Aus Unaufmerksamkeit missachtete er das Rotlicht für Linksabbieger und kollidierte deshalb im Kreuzungsbereich mit einem Opel Zafira, der bei Grünlicht in Richtung Wellendorf fuhr. Der Unfallverursacher und vier weitere Insassen des Renaults blieben unverletzt. Der 66-jährige Fahrer des Opels wurde bei der Kollision schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Drei weitere Insassen, eine 39-jährige Frau und zwei Jungen im Alter von fünf und zehn Jahren, erlitten jeweils leichte Verletzungen. Alle Verletzten stammen aus Dissen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell