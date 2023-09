Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Bewaffneter Überfall auf Drogeriemarkt - Verdächtiger in U-Haft

Osnabrück (ots)

Am Samstag gegen 15:20 Uhr betrat ein junger Mann einen Drogeriemarkt an der Buerschen Straße 135. Unter Vorhalt eines Messer forderte er eine Kassiererin dazu auf, ihm den Kasseninhalt auszuhändigen. Seiner Forderung verlieh er schließlich Nachdruck, indem er das Messer an den Hals der Frau hielt. Mit dem erbeuteten Bargeld verließ der Räuber den Tatort und entfernte sich fußläufig. Alle Personen blieben während des Überfalls körperlich unversehrt.

Nach dem Eingang des Notrufs löste die Polizei eine großangelegte Fahndung nach dem Flüchtigen aus. Etwa zehn Minuten nach der Tat, einige hundert Meter vom Tatort entfernt, nahm eine Funkstreife an der Buerschen Straße einen Mann wahr, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Beim Erblicken der Polizei wirkte der Verdächtige äußerst nervös und ließ ein Messer neben sich auf den Boden fallen. Nach Ansprache und Belehrung räumte der 22-jährige Osnabrücker ein, soeben einen Drogeriemarkt überfallen zu haben. Das Raubgut führte er noch bei sich. Der Mann wurde festgenommen und zu einer Polizeidienststelle gebracht.

Auf Anordnung von Staatsanwaltschaft und Amtsgericht wurde seine Wohnung durchsucht. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag, am Sonntagvormittag wurde der Mann dem Amtsgericht vorgeführt. Eine Haftrichterin ordnete die Untersuchungshaft an, der 22-Jährige wird in eine JVA gebracht.

Die Ermittlungsbeamten bitten Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen in der Drogerie oder im Umfeld machen konnten und noch nicht mit der Polizei sprachen, sich zu unter 0541/327-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell