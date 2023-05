LPI-GTH: Gestürzt

Gotha (ots) - Zwischen dem 06. Mai, 19.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr gelangten ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich in ein Geschäft in der Straße "Mohrenberg". Aus dem Ladeninneren wurde unter anderem Bargeld entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0118225/2023) in Verbindung ...

