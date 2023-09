Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Betrunkener Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Melle (ots)

Am Sonntag gegen 01:55 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Melle die Gesmolder Straße in Richtung Gesmold. Zwischen Viktoriastraße und Moorkämpen kollidierte der Fahrradfahrer offenbar mit einem Leitpfosten und stürzte daraufhin. Der 29-Jährige zog sich eine Fraktur zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort ließ ihm die Polizei Blutproben entnehmen, nachdem eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,6 Promille festgestellt worden war.

