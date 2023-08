Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung zwischen Fahrradfahrer und Cafégästen +++ Einbrecher zugange +++ Autofahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin gesucht

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen Fahrradfahrer und Cafégästen, Wiesbaden, Oranienstraße, 14.08.2023, 18.30 Uhr,

(pl)Am Montagabend kam es in der Oranienstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Cafégästen und einem bislang noch unbekannten Fahrradfahrer. Eine 80-jährige Frau und ein 57-jähriger Mann saßen gegen 18.30 Uhr vor einem Café in der Oranienstraße an einem Tisch, als sie einen auf dem Bürgersteig fahrenden Fahrradfahrer zur Rede stellten. In der Folge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Seniorin von dem Unbekannten gestoßen worden sein soll. Der Fahrradfahrer wurde als ca. 20 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß, schlank mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er soll ein graues T-Shirt, eine kurze helle Cargo-Hose sowie eine dunkle Kappe getragen und einen gelben Ball mit sich geführt haben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 11.08.2023 bis 15.08.2023,

(pl)In den letzten Tagen waren in Wiesbaden Einbrecher zugange. In Erbenheim brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in die Räumlichkeiten eines Museums in der Wandersmannstraße ein und entwendeten ein Sparschwein mit dem darin befindlichen Bargeld. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag wurde in einem Schrebergarten im Bereich des Kellerskopfwegs in Rambach ein Gartenhaus von Einbrechern heimgesucht und Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Beim Einbruch in ein Hotel in der Borsigstraße hatten es Täter in der Nacht zum Montag zwischen 03.00 Uhr und 05.30 Uhr auf das in einem Kaffeeautomaten befindliche Bargeld abgesehen. Am frühen Dienstagmorgen schlug ein Einbrecher gegen 04.20 Uhr die Glasscheibe eines Kiosks in der Moritzstraße ein und erbeutete E-Zigaretten. Der Täter soll eine gelbe Jacke, eine gelbe Kappe und eine dunkle Hose getragen haben. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Autofahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin gesucht, Wiesbaden, Stegerwaldstraße, 06.08.2023, 11.00 Uhr,

(pl)Nachdem es bereits am Sonntag, dem 06.08.2023, in der Stegerwaldstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 32-jährigen Fußgängerin kam, sucht der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei nach dem beteiligten Autofahrer. Die 32-Jährige überquerte gegen 11.00 Uhr im Kreuzungsbereich Stegerwaldstraße/ Rheintalstraße auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn, als sie von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde und zu Boden fiel. Der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der Frau. Nachdem diese zunächst davon ausging, nicht verletzt worden zu sein, verließen die beiden Unfallbeteiligten und zwei anwesende Zeugen den Unfallort, ohne ihre Personalien ausgetauscht zu haben. Da sich im Nachgang jedoch herausstellte, dass die Fußgängerin doch leichte Verletzungen davongetragen hat, bittet die Polizei nun den beteiligten Autofahrer und die beiden Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden. Der Autofahrer soll etwa 50-60 Jahre alt sowie ca. 1,75-1,85 Meter groß gewesen sein und eine kräftige Statur sowie eine Halbglatze gehabt haben. Getragen habe er ein Hemd und Jeans. Das Auto kann nicht näher beschrieben werden. Bei den beiden Zeugen soll es sich um eine ca. 45 Jahre alte, blonde, schlanke Frau und einen dunkelhaarigen Mann gehandelt haben.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell