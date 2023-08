Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Luftdruckwaffe geschossen +++ Betrüger waren mit Schockanruf erfolgreich +++ Mit Joint auf E-Scooter unterwegs +++ Versuchter Einbruch +++ Randalierer beschädigt mehrere Fahrzeuge +++ Unfallflucht

Wiesbaden (ots)

1. Auf dem Marktplatz mit Luftdruckwaffe geschossen, Wiesbaden, Marktplatz, Montag, 14.08.2023, 00:10 Uhr

(kd)In der Nacht von Sonntag auf Montag hat auf dem Markplatz ein 34-jähriger Wiesbadener mit einer CO²-Pistole in die Luft geschossen. Kurz nach Mitternacht hatte der Mann die Pistole gezückt und mehrfach in die Luft geschossen. Anschließend flüchtete er in Richtung Fußgängerzone. Er konnte kurz darauf von einer Streife festgenommen werden. Grund für den Vorfall war wohl, dass dem Täter im Verlauf des Abends eine Umhängetasche gestohlen wurde. Zur Tatzeit hatten Passanten die Tasche auf dem Boden liegend vorgefunden und wollten sie auf einen nahegelegenen Stromkasten ablegen. Der 34-Jährige habe die Passanten fälschlicherweise für die Diebe seiner Tasche gehalten. Ihn erwartet ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

2. Betrüger waren mit Schockanruf erfolgreich, Wiesbaden, Freitag, 11.08.2023

(kd)Am Freitag erbeuteten Telefonbetrüger Bargeld von einem 80-jährigen Wiesbadener. Die Täter täuschten vor Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft zu sein. Die Tochter des Geschädigten habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und man brauche 40.000 Euro Kaution. Der 80-Jährige übergab einem Unbekannten daraufhin sein Erspartes in Höhe von 11.000 Euro. Als sich die Täter daraufhin nicht wie vereinbart noch einmal bei ihm meldeten, verständigte er die Polizei.

Die Polizei rät misstrauisch zu sein! Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft werden sich bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Vertrauen Sie auch nicht auf die Displayanzeige Ihres Telefons. Die angezeigte "110" oder gar die Telefonnummer Ihrer örtlich zuständigen Polizeistation sind kein Garant für die Echtheit des Anrufs. Legen Sie vielmehr auf und kontaktieren Sie eigenständig Ihre Polizeistation oder den polizeilichen Notruf! So sind Sie immer an der richtigen Adresse! Lassen Sie sich hier auch auf keine Diskussionen mit den Anrufern ein! Und ganz wichtig: Sensibilisieren Sie darüber hinaus Ihre Familienmitglieder bezüglich der Betrugsmaschen, damit auch diese vor solchen Anrufen geschützt werden!

3. Mit Joint auf E-Scooter unterwegs,

Wiesbaden, Bleichstraße, Samstag, 12.08.2023, 19:15 Uhr

(kd)Am Samstagabend kontrollierte die Polizei einen Mann, der berauscht auf einem E-Scooter unterwegs war. Der 24-Jährige aus Wiesbaden fiel einer Streife auf, weil er während der Fahrt einen Joint im Mund hatte. Während der Kontrolle fanden die Beamten noch eine kleine Menge Betäubungsmittel und ein Einhandmesser in seinen Taschen. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz verantworten.

4. E-Scooter vor Fahrzeug geworfen,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Samstag, 12.08.2023, 04:00 Uhr

(kd)Am frühen Samstagmorgen hat ein Unbekannter in der Biebricher Allee einen E-Scooter vor ein fahrendes Auto geworfen. Der Mann habe, als er den Roller aufhob, zunächst laut geschrien und ihn anschließend vor ein herannahendes Auto geworfen. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einem Zusammenstoß mit dem E-Scooter kam. An dem PKW entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 800 Euro. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Biebrich. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 um Hinweise.

5. Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus, Wiesbaden, Heinrich-Zille-Straße, Sonntag, 13.08.2023, 02:00 Uhr

(kd)In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte sich ein Einbrecher an einem Einfamilienhaus in Schierstein. Offenbar wurde er bei der Tatausführung durch einen Sicherheitsdienst gestört und ergriff ohne Diebesgut die Flucht. Er habe ein helles Oberteil, vermutlich Kapuzenpullover, und weiße Sneakers der Marke Nike getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Randalierer beschädigt mehrere Fahrzeuge, Wiesbaden, Scharnhorststraße, Freitag, 11.08.2023, 04:30 Uhr

(kd)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein unbekannter Randalierer im Westend mehrere Fahrzeuge beschädigt und hohen Sachschaden verursacht. Der Mann fiel vorbeifahrenden Rettungskräften auf, weil er E-Scooter und Mülltonnen umherwarf sowie ein Motorrad gegen ein geparktes Auto schubste. Dem Täter gelang es vor Eintreffen der Streife zu flüchten. Er konnte als circa 30 Jahre alt, 180 cm groß und schlank beschrieben werden. Bekleidet gewesen sei er mit einer karierten Jogginghose und einem grauen T-Shirt. Der Mann habe einen Oberlippenbart, dunkle kurze Haare und ein "südländisches" Erscheinungsbild gehabt. Den ersten Ermittlungen zufolge beschädigte er sechs PKW und zwei Motorräder. Der Schaden wird auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

7. Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall,

Wiesbaden, Welfenstraße, Montag, 07.08.2023, 11:30 Uhr

(kd)Am vergangenen Montag ist in der Welfenstraße ein Fahrradfahrer auf ein Auto aufgefahren und anschließend geflüchtet. Der Fahrradfahrer fuhr zunächst hinter dem PKW. Als die Autofahrerin ihre Geschwindigkeit verringerte um in eine Einfahrt abzubiegen fuhr der Fahrradfahrer auf das Heck des Fahrzeugs auf und Stürzte. Anschließend stieg er wieder auf sein Fahrrad und fuhr fluchtartig davon. An dem PKW entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. Der Fahrradfahrer konnte von mehreren Zeugen als ungefähr 20 Jahre alt und 175 cm groß geschätzt werden. Er habe ein "südländisches" Erscheinungsbild, einen schwarzen Vollbart und eine eher kräftige Statur gehabt. Bekleidet sei er mit einer Sportjacke, schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite und einer schwarzen Wollmütze gewesen. In den Ohren habe er weiße Kopfhörer gehabt. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

