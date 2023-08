Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Motorrad gestohlen +++ Rollerdiebe in Kostheim +++ Einbruch in Restaurant +++ Unfallverursacher durch Navi abgelenkt +++ Kontrolltag in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Motorrad gestohlen,

Wiesbaden, Fuchsstraße, Montag, 07.08.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 10.08.2023, 10:00 Uhr

(kd)In Biebrich haben Unbekannte im Zeitraum von Montag bis Donnerstag ein Motorrad gestohlen. Der Geschädigte hatte seine Yamaha mit dem Modellnamen SR500 in der Fuchsstraße geparkt und mit dem Lenkradschloss sowie einem zusätzlichen Rundschloss gesichert. Der oder die Täter schafften es unerkannt die Sicherungsmaßnahmen zu überwinden und stahlen das Motorrad im Wert von circa 4.500 Euro. An dem Fahrzeug war das Kenneichen WI-TG 25 angebracht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Rollerdiebe in Kostheim,

Wiesbaden, Kostheim, Steinchenstraße, Mittwoch, 09.08.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 10.08.2023, 07:00 Uhr

(kd)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag trieben Rollerdiebe in Kostheim ihr Unwesen. Der oder die Täter stahlen in der Hinteren Steinchenstraße einen 50er-Motorroller, ließen diesen aber wenige Meter weiter auf dem Gehweg stehen. Einen weiteren Roller entwendeten sie in der nahegelegenen Mittleren Steinchenstraße. Auch dieser wurde in der Nähe wieder abgestellt. Beide Fahrzeuge wurden dadurch im Bereich der Front beschädigt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

3. Einbruch in Restaurant,

Wiesbaden, Oberpfortenstraße, Donnerstag, 10.08.2023, 01:00 Uhr bis 01:18 Uhr

(kd)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Restaurant in der Oberpfortenstraße in Nordenstadt ein. Der oder die unbekannten Täter begaben sich in den Hof auf die rückwärtige Seite des Gebäudes. Dort verschafften sie sich über ein gekipptes Fenster Zugang in das Restaurant und entwendeten Bargeld in einer Gesamthöhe von circa 300 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer (0611) 345-0 Hinweise entgegen.

4. Unfallverursacher durch Navi abgelenkt, Wiesbaden, Loreleiring, Donnerstag, 10.08.2023, 22:45 Uhr

(kd)Am späten Donnerstagabend ist ein Autofahrer an einer roten Ampel im Rheingauviertel auf einen Motorradfahrer aufgefahren und hat diesen verletzt. Ein 53-jähriger Wiesbadener wartete mit seiner Husqvarna an der Ampel auf dem Loreleiring, als sich von hinten ein 21-jähriger Wiesbadener in seinem Audi näherte. Der Audi-Fahrer war von seinem Navigationsgerät abgelenkt, so dass er den Motorradfahrer zu spät wahrnahm und auf diesen auffuhr. Der Motorradfahrer kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

5. Kontrolltag in Wiesbaden,

Wiesbaden, Donnerstag, 10.08.2023

(kd)Bei einer groß angelegten Kontrollaktion hat die Wiesbadener Polizei die Kriminalität als auch den Straßenverkehr ins Visier genommen. Den ganzen Tag über wurden an mehreren Örtlichkeiten im Stadtgebiet Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Neben mehreren Personen, die mit illegalen Betäubungsmitteln erwischt wurden, konnten die Beamten auch vier Personen vorläufig festnehmen, welche diese auf der Straße verkauft haben.

Bei Geschwindigkeitsmessungen an wechselnden Örtlichkeiten konnten in Summe 21 Fahrzeuge festgestellt werden, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Besonders negativ ist hierbei ein Motorradfahrer aufgefallen, der mit seinem Sportmotorrad bei erlaubten 30 km/h mit einer Geschwindigkeit von 76 km/h gemessen wurde. Ihn erwarten jetzt neben 400 Euro Bußgeld auch zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell