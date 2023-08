Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Präventionsveranstaltung auf dem Großen Feldberg - "Roadshow - Gemeinsam sicher in Hessen"

Wiesbaden (ots)

Sonntag, 20.08.2023, 10 Uhr bis 16 Uhr, Schmitten, Plateau Großer Feldberg

Im Rahmen der hessenweiten Präventionsinitiative "Gemeinsam sicher in Hessen" lädt die Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Westhessen Interessierte ein, am Sonntag, den 20. August 2023 einen Ausflug auf das Plateau des Großen Feldberg zu machen. Von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr erwarten Sie mehrere spannende Angebote für Groß und Klein. Das Feldberggebiet ist Anlaufpunkt für Fahrradfahrer, Motorradfahrer, Autofahrer und Wanderer. Daher liegt unser Fokus an diesem Tag auf der Verkehrsprävention. Highlight für alle Blaulichtbegeisterten wird ein Motorrad-Konvoi mit Polizei, Rettungsdienst, Bundeswehr, Feuerwehr und ADAC sein. Die Motorräder stehen von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr auf dem Feldbergplateau und können bestaunt werden. Ab 11:30 Uhr starten die Motorräder für eine Tour durch das Feldberggebiet. Ein Polizeimotorrad steht während der gesamten Veranstaltung auf dem Plateau zum Probesitzen und Fotos machen für unsere kleinen Gäste bereit. Mit einer Rauschbrille und einem speziellen Koordinations- und Reaktionstest können Sie hautnah erfahren, wie verheerend Alkohol und Drogen unsere Sinne beeinflussen. Wem dies noch nicht reicht, der kann sich auch im Rauschparcour überzeugen und versuchen die "Spur" zu halten. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit ihr Fahrrad codieren zu lassen. Nach einer vorherigen Anmeldung prägen die Beamten eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen. Die Polizei hat somit die Möglichkeit diesen Code zu entschlüsseln und den rechtmäßigen Eigentümer zu finden, sollte das Rad gestohlen werden. Die Anmeldung per Mail an beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de ist zwingend erforderlich und kann bis zum 17.08.2023 erfolgen. Mit dieser Anmeldung teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten und die Rahmennummer des Fahrrades mit. Natürlich stehen die Beamtinnen und Beamten auch für alles "Was ich die Polizei schon immer mal fragen wollte..." zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!

