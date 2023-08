Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Junge Frau sexuell belästigt - Festnahme +++ Trickdieb entwendet Bargeld aus Hosentasche +++ Diebstahl von Rucksack +++ Diebstahl von Elektrotretroller

1. Junge Frau sexuell belästigt - Festnahme, Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, Mittwoch, 09.08.2023, 02:15 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in Wiesbaden auf dem Platz der Deutschen Einheit zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 22-jährigen Wiesbadenerin. Der Täter konnte unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen werden. Gegen 02:15 Uhr befand sich die Frau auf dem Heimweg, als sie auf dem Platz der deutschen Einheit von dem späteren Täter angesprochen wurde. Nach einer zunächst belanglosen Gesprächseröffnung wurde der Mann aufdringlich, hielt sie fest, berührte sie unsittlich und küsste sie. Die Wiesbadenerin wehrte sich gegen den Übergriff, was den Mann jedoch zunächst nicht stoppte. Als sie nun laut um Hilfe rief, hörten dies Beamtinnen und Beamte des in unmittelbarer Nähe gelegenen 1. Polizeireviers und begaben sich sofort nach draußen. Der Täter hatte zwischenzeitlich die Flucht ergriffen und lief in Richtung Schwalbacher Straße. Ein Beamter nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Täter im Bereich der Bushaltestelle "Faulbrunnenplatz" festnehmen. Es handelt sich um einen 27-Jährigen aus dem Landkreis Havelland. Nach Beendigung sämtlicher polizeilicher Maßnahme wurde dieser wieder entlassen. Die Wiesbadenerin wurde bei dem Übergriff leichtverletzt. Die Tathandlung konnte durch die vor Ort befindliche Videoschutzanlage dokumentiert werden.

2. Trickdieb entwendet Bargeld aus Hosentasche, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Dienstag, 08.08.2023, 11:00 Uhr

(my)Am Dienstagvormittag wurde eine 82-Jährige in Wiesbaden, an einer in der Bahnhofstraße gelegenen Bushaltestelle, zum Opfer eines Trickdiebstahls. Die Geschädigte hatte insgesamt 1.000 Euro bei ihrer Hausbank abgehoben, verstaute das Bargeld in ihrer hinteren Hosentasche und verließ anschließend die Bank. Nachdem die Dame ihre Bank verlassen hatte, wurde sie durch einen unbekannten Täter angesprochen und darauf hingewiesen, dass es gefährlich sei, ihr Smartphone in der hinteren Hosentasche zu verwahren, da man es sehr einfach entwenden könne. Noch während der Anwesenheit des Täters nahm sie ihr Handy, legte dies in ihre Handtasche und bedankte sich für den aufmerksamen Hinweis. Hierbei entwendete der Dieb vermutlich das Geld aus der Hosentasche. Der Diebstahl des Bargelds wurde jedoch erst zu Hause festgestellt. Der Täter kann als männlich, circa 60 Jahre alt und in etwa 1,86m groß beschrieben werden. Des Weiteren soll er graue Haare, graue Kleidung und ein westeuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Personen, die den Mann beobachtet haben oder Hinweise zum oben genannten Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der (0611) 345-2140 zu melden.

3. Diebstahl von Rucksack,

Wiesbaden-Dotzheim, Stegerwaldstraße, Montag, 07.08.2023, 21:00-22:00 Uhr

Am Montag, dem 07.08.2023, kam es in der Stegerwaldstraße in Wiesbadener-Dotzheim zu einem Diebstahl eines Rucksackes zum Nachteil eines 53-jährigen Wiesbadeners. Die beiden bislang unbekannten Täter sprachen den Geschädigten an und verwickelten ihn in ein Gespräch. Im Laufe dessen entriss einer der beiden Täter dem Geschädigten den Rucksack woraufhin beide Männer die Flucht ergriffen. Der Schaden beträgt circa 350EUR. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Personenbeschreibung Täter 1: männlich, ca. 170 cm, dünne Statur, rote Haare und Sommersprossen. Personenbeschreibung Täter 2: männlich, Asiatische Erscheinung, klein und dickliche Statur. Hinweise zur Identität der Täter nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2340 Entgegen.

4. Diebstahl von Elektrotretroller

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 08.08.2023, 17:25 Uhr

(jg) Am Dienstagnachmittag wurde ein Elektrotretroller aus dem Vorraum eines Supermarktes in der Schiersteiner Straße in 65187 Wiesbaden entwendet. Der Geschädigte stellte den Elektrotretroller für seinen Einkauf unangeschlossen in dem Vorraum des dortigen Rewe-Supermarktes ab. Als er zurückkam war der Roller entwendet worden. Auf den Videoaufnahmen konnte die weibliche Täterin gesehen werden. Dabei handelt es sich um eine ca. 20-30 Jahre alte Frau mit schlanker Statur, hellbraunen Haaren und dunkler Kleidung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 bei dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden zu melden.

