Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck +++ Exhibitionist in Bierstadt +++ Exhibitionist in Kostheim festgenommen +++ Einbrecher durch Nachbarin gestört

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck, Wiesbaden, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, Samstag, 05.08.2023, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr (kd)Am frühen Samstagabend stahlen Einbrecher Schmuck und Bargeld aus einer Wohnung in Wiesbaden Biebrich. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße. Dort öffneten sie die Wohnungstür, welche nur zugezogen war, mit einem Spezialwerkzeug. Nachdem sie die Wohnung durchwühlt hatten flüchteten die Täter unerkannt mit einem Verlobungsring im Wert von circa 3.500 Euro und einer Spardose mit etwa 200 Euro Bargeld. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden. 2. Exhibitionist in Bierstadt, Wiesbaden, Wasserturm, Freitag, 04.08.2023, 20:00 Uhr (kd)Am Freitagabend wurde in Bierstadt eine 49-jährige Wiesbadenerin beim "Gassi" gehen von einem Exhibitionisten belästigt. Als die Frau mit ihren Hunden in der Nähe des Wasserturms unterwegs war, bemerkte sie, dass ihr ein junger Mann folgte während er sich selbst befriedigte. Der Junge sei ungefähr 15-16 Jahre alt, schmal gebaut und circa 160 cm groß gewesen. Er habe braunes, leicht gelocktes kurzes Haar und habe eine Bauchtasche getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegnen. 3. Exhibitionist in Kostheim festgenommen, Wiesbaden, Kostheim, Hauptstraße, Freitag, 04.08.2023, 16:00 Uhr (kd)In Kostheim wurde am Freitagnachmittag ein Exhibitionist festgenommen, nachdem er sich vor mehreren Kindern komplett entblößt hatte. Die Polizei erhielt eine Mitteilung, dass ein nackter Mann in der Hauptstraße Kindern hinterherlaufe. Durch die entsandte Streife konnte ein wohnsitzloser 39-Jähriger angetroffen werden, welcher nur mit einer Hose bekleidet war. Allerdings konnten mehrere Zeugen bestätigten, dass der Mann vorher komplett nackt gewesen sei und unter anderem einem 7-jährigem Mädchen hinterhergelaufen sei. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann wurde durch die Streife festgenommen und zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen. 4. Einbrecher durch Nachbarin gestört, Wiesbaden, Holländische Straße, Samstag, 05.08.2023, 15:45 Uhr (kd)Am Samstagnachmittag hat eine wachsame Nachbarin in Dotzheim einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der Täter hatte sich zuvor durch den Garten auf die rückwärtige Seite eines Reihenhauses begeben. Dort schob er den Rollladen der Terrassentür nach oben und versuchte diese mit einer Heckenschere, welche er zuvor auf dem Grundstück gefunden hatte, aufzuhebeln. Als er bemerkte, dass er von der Nachbarin entdeckt worden war, ergriff er die Flucht und entkam unerkannt durch das Gartentor. Der Täter sei ungefähr 40-50 Jahre alt gewesen und habe eine schlanke Statur gehabt. Er sei mit einer blauen Hose und einem blauen Oberteil bekleidet gewesen und habe kurze graue Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell