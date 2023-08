Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben +++ Motorrad steht in Flammen +++ In geparkte Autos gefahren und abgehauen +++ Fahrraddiebstähle ohne Geschädigte am Hauptbahnhof +++

Wiesbaden (ots)

1. Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben, Wiesbaden, Saarstraße, Park & Ride Parkplatz, Montag, 07.08.2023, 20:20 Uhr

(he)Wie in der Pressemeldung vom heutigen Dienstag, 08.08.2023, 02:32 Uhr berichtet, kam es gestern Abend auf dem Park & Ride Parkplatz an der Saarstraße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Motorradfahrer. Dabei wurde der 29-jährige Unfallverursacher lebensgefährlich verletzt. Im Verlauf des heutigen Nachmittags verstarb der 29-Jährige in einem Wiesbadener Krankenhaus.

2. Motorrad steht in Flammen,

Mainz-Kastel, Alsenstraße, Dienstag, 08.08.2023, 05:00 Uhr

(kd)In der Nacht von Montag auf Dienstag ging in Kastel ein Motorrad in Flammen auf. Das Fahrzeug der Marke KSR, welches in der Alsenstraße geparkt war, stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Das 125er-Motorrad im Wert von circa 3.500 Euro wurde durch das Feuer zerstört. Da es keine Hinweise auf einen technischen Defekt gibt, hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Lufterhitzer aus Baustelle gestohlen, Mainz-Kastel, Anna-Birle-Straße Samstag, 05.08.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 07.08.2023, 11:00 Uhr

(kd)In der Zeit von Samstag bis Montag sind Unbekannte in eine Baustelle eingebrochen und haben mehrere Lufterhitzer gestohlen. Der oder die Täter hebelten eine verschlossene Tür des Rohbaus auf und entwendeten sieben Geräte mit einem Gesamtwert von circa 13.000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird geben sich bei der Polizei unter der der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

4. Motorrad gestohlen,

Wiesbaden, Yorckstraße, Sonntag, 06.08.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 07.08.2023, 17:00 Uhr

(kd)In der Yorckstraße wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Motorrad gestohlen. Der Geschädigte hat sein 125er-Motorrad am Straßenrand abgestellt und mit dem Lenkradschloss sowie einem Kettenschloss am Hinterrad gesichert. Am Montagabend stellte er fest, dass das Fahrzeug im Wert von circa 2.500 Euro entwendet worden war. An dem Motorrad der Marke Yamaha befand sich das Kennzeichen FB-M 597. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegengenommen.

5. In geparkte Autos gefahren und abgehauen, Wiesbaden, Schultheißstraße, Samstag, 05.08.2023, 01:00 Uhr bis 07:30 Uhr

(kd)Ein Unbekannter fuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag in zwei geparkte Autos in der Schultheißstraße und flüchtete. Die Autos der beiden Geschädigten waren am rechten Straßenrand geparkt. Das Fahrzeug des Verursachers streifte im Vorbeifahren beide Pkw und zerkratze diese. Der Schaden an den geparkten Fahrzeugen wird auf circa 16.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen. Wer hat in der Nacht etwas beobachtet oder ein Fahrzeug mit großflächigen Kratzern an der rechten Seite gesehen?

6. Fahrraddiebstähle ohne Geschädigte am Hauptbahnhof, Wiesbaden, Hauptbahnhof, Juli 2023

(kd)Die Wiesbadener Polizei ermittelt aktuell aufgrund einer Serie von Fahrraddiebstählen im Bereich des Hauptbahnhofs. Durch die Aufnahmen der Videoschutzanlage fielen den Ermittlern mehrere Diebstähle auf, die mit keiner angezeigten Tat in Verbindung gebracht werden konnten. Wem wurde im Juli am Wiesbadener Hauptbahnhof ein Fahrrad gestohlen? Die Polizei bittet die Opfer die Taten bei der nächsten Polizeidienststelle oder über die Onlinewache anzuzeigen.

