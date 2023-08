Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Partynacht endet mit Schlägerei - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Ein Discobesuch endete für zwei Männer am frühen Samstagmorgen anders als geplant. Sie wurden Opfer einer Schlägerei. Der Vorfall ereignete sich in der Zollamtstraße, nachdem die beiden jungen Erwachsenen dort mit einer Personengruppe in Streit gerieten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen eskalierte dieser. Im Anschluss fuhren die Täter mit einem Pkw in Richtung Trippstadt davon. Der 22-Jährige sowie sein 21-jähriger Freund wurden niedergeschlagen und an Körper und Gesicht verletzt. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Täter sind nach wie vor unbekannt. Die Polizei fragt deshalb: Haben Sie am Samstag gegen 3:13 Uhr in der Zollamtstraße etwas beobachtet? Sind Sie möglicherweise Zeuge der Schlägerei geworden und können etwas über die Täter sagen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |ksr

