POL-WI: Von Mauer gestoßen und schwer verletzt +++ Feuer beschädigt vier geparkte Autos +++ Katalysator gestohlen +++ Betrunken, ohne Führerschein und ohne Versicherung unterwegs

1. Von Mauer gestoßen und schwer verletzt, Wiesbaden, Reisinger Anlage, Mittwoch, 09.08.2023, 20:15 Uhr

(kd)Ein Unbekannter hat am Mittwochabend an der Reisinger-Anlage einen 32-Jährigen aus Frankfurt von einer Mauer gestoßen und schwer verletzt. Nachdem es erst zu verbalen Streitigkeiten kam stieß der Täter den Geschädigten von einer circa drei Meter hohen Mauer. Anschließend sprang er seinem Opfer hinterher und trat und schlug auf den am Boden Liegenden ein. Der 32-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Täter konnte von zwei Zeuginnen als circa 30 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben werden. Er habe dunklere Haut und schwarze kurze Haare gehabt und einen weißen Jogginganzug mit Rucksack getragen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Feuer beschädigt vier geparkte Autos, Wiesbaden, Amöneburg, Michael-Krost-Straße, Mittwoch, 09.08.2023, 06:00 Uhr

(kd)Am frühen Mittwochmorgen hat ein Feuer in Amöneburg vier Fahrzeuge beschädigt. In der Michael-Krost-Straße sind zwei Fahrzeuge vollständig ausgebrannt und zwei weitere wurden durch die Flammen beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt. Aktuell liegen keine konkreten Hinweise für eine Brandstiftung vor. Sollte jemand etwas Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2240 um Hinweise.

3. Katalysator gestohlen,

Wiesbaden, Freudenbergstraße, Dienstag, 08.08.2023, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 09.08.2023, 18:00 Uhr

(kd)Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte den Katalysator eines Volvos in Schierstein. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Dienstagnachmittag in der Freudenbergstraße abgestellt. Am Mittwochabend stellte er das Fehlen Katalysators im Wert von circa 1.000 Euro fest. Durch den unsachgemäßen Ausbau entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.200 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Betrunken, ohne Führerschein und ohne Versicherung unterwegs, Wiesbaden, Kastel, Peter-Sander-Straße, Mittwoch, 09.08.2023, 23:15 Uhr

(kd)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stoppte die Polizei in Kastel einen betrunkenen Autofahrer. Der 32-Jährige aus Wiesbaden war mit seinem Mitsubishi in der Peter-Sander-Straße unterwegs. Das Fahrzeug fiel einer Streife auf, da es keine Kennzeichen hatte. In der anschließenden Kontrolle zeigte sich, dass es nicht zugelassen und somit auch nicht versichert war. Außerdem war bei dem Fahrer eine Alkoholfahne festzustellen, was durch einen Atemalkoholtest mit einem Wert von über 1,5 Promille bestätigt wurde. Der Mann wurde für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt. Da er zu all dem auch nicht im Besitz eines Führerscheins war, kommt noch ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu.

