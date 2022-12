Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Bingen, 08.12., Am Wall, 20:30 Uhr. Ein Fahrer fuhr in seinem Auto in Richtung Rheinhessenstraße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit touchierte er mit der Fahrzeugspitze die linke Front eines am Rand geparkten Fahrzeugs. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Auto fand sich Lackabrieb in grün-gelblicher Farbe. Nach Zeugenaussagen hatte es sich beim Verursacher um einen Kleinwagen gehandelt. Dem Geschädigten entstand ein erheblicher Sachschaden im Bereich der Fahrzeugfront der Fahrerseite, das Auto war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen.

