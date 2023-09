Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp: Wildunfall mit Schwerverletztem - Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kettenkamp (ots)

Am Freitag gegen 21:55 Uhr war ein 31-jähriger Ankumer mit seinem Roller (KKR) im Bereich Bruchstraße / Im Bruch unterwegs. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn, es kam zum Zusammenstoß und der Rollerfahrer stürzte. Da der getragene Helm nicht geschlossen war, wurde dieser beim Sturz vom Kopf geschleudert. In der Folge zog sich der 31-Jährige schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen u.a. im Kopfbereich zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen, da ein Atemalkoholtest über 1,6 Promille ergeben hatte. Die Beschlagnahme des Führerscheins entfiel, der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Am verunfallten Roller entstand ein Totalschaden, das beteiligte Reh verendete am Unfallort.

