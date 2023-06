POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Stralsund und der Polizeiinspektion Neubrandenburg anlässlich der Anreisekontrollen zum Fusion-Festival

Burg Stargard (ots) - In der Nacht vom 29.06.2023 zum 30.06.2023 ist es in Burg Stargard zum Diebstahl eines Traktors samt Mähwerk gekommen. Der Eigentümer hatte den Traktor am 29.06.2023 gegen 22:00 Uhr auf dem Grünstreifen zwischen Feld und Fahrbahn auf Höhe Quastenberg Nr. 22 abgestellt und stellte am nächsten Morgen das Fehlen des Traktors fest. Der entwendete Traktor ist von der Marke Lovol, Typ M354 und das ...

