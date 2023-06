Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Traktors

Burg Stargard (ots)

In der Nacht vom 29.06.2023 zum 30.06.2023 ist es in Burg Stargard zum Diebstahl eines Traktors samt Mähwerk gekommen. Der Eigentümer hatte den Traktor am 29.06.2023 gegen 22:00 Uhr auf dem Grünstreifen zwischen Feld und Fahrbahn auf Höhe Quastenberg Nr. 22 abgestellt und stellte am nächsten Morgen das Fehlen des Traktors fest.

Der entwendete Traktor ist von der Marke Lovol, Typ M354 und das Mähwerk von der Firma "Stark". Er trägt das amtliche Kennzeichen MST-JA 8, ist vier Jahre alt und hat einen Wert von ca. 22.000 Euro.

Bislang unbekannte Täter haben das Fahrzeug in Gänze entwendet. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen. Zeugen, die in der vergangenen Nacht auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich Burg Stargard und insbesondere im Ortsteil Quastenberg bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib des oben beschriebenen Traktors geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell