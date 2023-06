Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Augenscheinlich alkoholisierter Kradfahrer stürzt und wird lebensbedrohlich verletzt

B194 (ots)

Am heutigen 27.06.2023 gegen 06:00 Uhr kam es auf der B 194 zwischen den Abzweigen der Ortslagen Clausdorf und Mittelhof zu einem schweren Verkehrsunfall, in Folge dessen ein alleinbeteiligter Kradfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr der aus dem Raum Demmin stammende 41-jährige Kradfahrer die B 192 aus Richtung Waren kommend in Richtung Stavenhagen. Auf Höhe der Unfallstelle kam der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, fuhr dort über die Straßenbankette, stürzte und kam dann auf einer angrenzenden Wiese zum liegen. Hierbei erlitt der 41-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen und wurde ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 2.500 EUR. Das Krad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Bei der Bergung und Versorgung des Verunfallten haben die Beamten Atemalkoholgeruch festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden aufgenommen.

