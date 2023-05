POL-EL: Salzbergen - Kupferfallrohre gestohlen

Papenburg (ots) - Zwischen Mittwoch, dem 26. April, 16.00 Uhr, und Samstag, dem 29. April, 12.00 Uhr, kam es in der Straße "Hauptkanal rechts" in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen Zaun und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

