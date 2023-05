POL-EL: Papenburg - Zaun beschädigt

Lähden (ots) - Am Mittwochabend gegen 21.11 Uhr haben unbekannte Täter in der Holter Hauptstraße in Lähden die Haupteingangstür eines Lebensmittelgeschäftes beschädigt, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer: 05961-958700 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

