Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 18-Jähriger alleinbeteiligt mit Kleinkraftrad verunfallt

Haren (ots)

Am Donnerstag kam es um 17.15 Uhr in der Pappelallee in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Fahrer des Kleinkraftrades befuhr die Pappelallee in Richtung Georgstraße, als er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit über die Georgstraße hinweg, dann durch eine Hecke fuhr und anschließend im Garten eines Grundstücks an einer Hausmauer zum Stehen kam. Der 18-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Notarzt - und Rettungswagen waren vor Ort.

