Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - "Wir packen aus!" - Erster Elternabend bei der Polizei Lingen (Fotos)

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Lingen (ots)

Karriere machen bei der Polizei - aber wie? Diese Frage wurde gestern bei der Polizei in Lingen beantwortet. Erstmals lud die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Standort Lingen interessierte Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 zusammen mit deren Eltern zu einem gemeinsamen Informationsabend ein. Über 70 Personen folgten der Einladung und machten sich ein Bild von dem potenziellen Arbeitgeber, den Aufgaben und natürlich vom Studium bei der Polizei Niedersachsen. Inspektionsleiterin Nicola Simon begrüßte zu Beginn alle Teilnehmer/innen und zeigte auf, was den Beruf der Polizistin/ des Polizisten ausmacht. "Kein Tag ist wie der andere - mehr Abwechslung geht nicht! Daher bin ich auch der Meinung, dass wir den ´geilsten´ Job der Welt haben", beschreibt Simon. Denn egal, ob im Einsatz- und Streifendienst, im Ermittlungsdienst, in der Kriminaltechnik oder als Teil der Bereitschaftspolizei - die Arbeit bei der Polizei biete viele und individuelle Möglichkeiten sich zu verwirklichen. Anschließend erklärten unter anderem die verschiedenen Fachkommissariate sowie Sachbearbeiter/innen, was den Beruf so interessant macht und es sich in jedem Fall lohnt sich zu bewerben. Ganz nach dem Motto "Polizei zum Anfassen - Wir packen aus!" präsentierten die Beamtinnen und Beamten unter anderem das Innere eines Streifenwagens, die Ausstattung der Kriminaltechnik und die Verfügungseinheit erklärte ihre Einsatzmittel. Zudem erhielten alle einen ausführlichen Einblick über die Zugangsvoraussetzungen für das Studium bei der Polizei. Darüber hinaus ergaben sich dann am Abend viele Gespräche mit dem potenziellen Nachwuchs und ihren Eltern. Keine Fragen blieben unbeantwortet. So endete die erfolgreiche Veranstaltung für die Teilnehmenden mit viel gesammelten Wissen über eine berufliche Zukunft bei der Polizei, den ein oder anderen Insider Tipps und das Kennenlernen der entsprechenden Ansprechpartner. Wer den Termin verpasst hat, hat im Juni noch mal die Gelegenheit daran teilzunehmen. Der zweite Elternabend findet am am 8. Juni von 19 bis 21 Uhr bei der Polizei in Lingen statt. (Polizeiinspektion Emsland/ Grafschaft Bentheim, Wilhelm-Berning-Straße 8 in Lingen) Die Polizei nimmt Anmeldungen per E-Mail an: ausbildung@pi-el.polizei.niedersachsen.de Rückfragen beantwortet die Ausbildungsbeauftragte Heidi Herpel unter der Telefonnummer 0591/87-205 oder per E-Mail unter ausbildung@pi-el.polizei.niedersachsen.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell