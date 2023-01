Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennende Gartenlauben in einer Kleingartenanlage

Mönchengladbach-Lürrip, Volksbadstraße, 12.01.2023, 22:38 Uhr (ots)

Am Abend wurde der Feuerwehr ein Brand in der Kleingartenanlage an der Volksbadstraße gemeldet. Vor Ort stellten die ersten Einsatzkräfte fest, dass drei Gartenlauben brannten, daher wurde zur Wasserversorgung ein Tanklöschfahrzeug hinzugezogen. Es wurden sofort drei Strahlrohre zur Brandbekämpfung eingesetzt. Mit diesem massiven Einsatz von Löschwasser konnte eine Brandausbreitung auf weitere Gartenlauben verhindert werden. Die in Brand geraten Gartenlauben erlitten erhebliche Brandschäden und sind teilweise bis auf den Boden abgebrannt. Bei dem Einsatz kam es zu keinem Personenschaden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Alarmiert waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), ein Tanklöschfahrzeug, ein Gerätewagen-Logistik und ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

