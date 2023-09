POL-OS: Osnabrück: Müllcontainer brannten

Osnabrück (ots) - Am Samstag gegen 15:20 Uhr betrat ein junger Mann einen Drogeriemarkt an der Buerschen Straße 135. Unter Vorhalt eines Messer forderte er eine Kassiererin dazu auf, ihm den Kasseninhalt auszuhändigen. Seiner Forderung verlieh er schließlich Nachdruck, indem er das Messer an den Hals der Frau hielt. Mit dem erbeuteten Bargeld verließ der Räuber ...

mehr