Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Pumpenfest beim Löschzug Kellen

Kleve-Kellen (ots)

Der Löschzug Kellen der Feuerwehr Kleve veranstaltet am Freitag, dem 2. Juni wieder das "Pumpenfest beim Feuerschein". Um 18:30 Uhr geht es los. Veranstaltungsort ist das Kellener Feuerwehrhaus am Jungferngraben. Das Pumpenfest ist schon lange eine feste Institution in Kellen. Die Veranstaltung feiert dieses Jahr ihr 25. Jubiläum!

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell