Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung für den 25.06.2023

PI Verden/ Osterholz (ots)

Bereich Verden

Mit 3,35 Promille auf dem Fahrrad

(Verden) Am Samstagnachmittag mussten der Rettungsdienst und die Polizei zu einem gestürzten Fahrradfahrer in die Thedinghauser Straße ausrücken. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der 64-Jährige so stark alkoholisiert war, dass er alleinbeteiligt mit seinem Pedelec zu Fall gekommen war. Verletzt hatte sich der Mann glücklicherweise nicht, jedoch ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 3,35 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereich Achim

Motorroller gestohlen

(Oyten) Im Tatzeitraum von Freitagnachmittag bis frühen Samstagmorgen kam es in Oyten in der Straße Lienerts Heide zu einem Diebstahl eines Motorrollers. Obwohl das Fahrzeug mittels Lenkradschloss und Wegfahrsperre gesichert war, entwendeten bislang unbekannte Täter den auf einer Parkfläche am Fahrbahnrand abgestellten Motorroller der Marke Sanyang, Typ Orbit II, in den Farben grau und anthrazit. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter Tel. 04207-911060.

Bereich Osterholz

Auffällige Fahrweise

(Osterholz) Am Samstagnachmittag stellten Zeugen einen Pkw mit auffälliger Fahrweise fest und meldeten dies der Polizei. Der Fahrer konnte durch einen Streifenwagen im Fahrzeug angetroffen und kontrolliert werden. Der offensichtlich alkoholisierte 36-jähriger Fahrzeugführer erreichte am Alkomaten einen Wert von 1,67 Promille. In der Folge wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Offenes Fenster genutzt

(Schwanewede) In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangte ein noch unbekannter Täter in Schwanewede, Blumenthaler Straße, durch ein zum Lüften weit geöffnetes Fenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus. In Abwesenheit der Bewohner wurden einige Räume durchsucht und Diebesgut erlangt.

Ackerschlepper mit Anhänger umgekippt

(Osterholz) Am Samstag, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 16 bei Hülseberg zu einem Verkehrsunfall eines Ackerschleppers mit Anhänger. Der 16-jährige Fahrer hatte gerade einen Pedelec-Fahrer überholt, als er die Kontrolle über das Gespann verlor, ins Schlingern geriet und in den rechten Seitenraum umkippte. Der Schotter aus dem Anhänger ergoss sich nachfolgend über den rechten Fahrstreifen und den angrenzenden Gehweg. An dem Gespann und den Straßenbelägen entstanden Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Kreisstraße zeitweilig voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

