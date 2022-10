Polizei Bonn

POL-BN: Hauptunfallursache Geschwindigkeit - Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Bonn, Oberpleis (ots)

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Wache Ramersdorf führten am Donnerstag (27.10.2022) der vergangenen Woche Geschwindigkeitsmessungen in Bonn-Pützchen und in Oberpleis durch.

An den Kontrollstellen im Bereich der Jugendfarm auf dem Holzlarer Weg in Pützchen und auf der Dollendorfer Straße in Oberpleis wurden insgesamt 88 Fahrzeuge gemessen. An beiden Messstellen ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt.

Wegen überhöhter Geschwindigkeit wurden 52 Verwarngelder erhoben und acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt - also waren 68 % der Fahrzeugführer bzw. der Fahrzeugführerinnen zu schnell unterwegs.

Die Polizei appelliert: Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell