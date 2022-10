Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 14-Jähriger bei Straßenraub mit Messer bedroht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach zwei bislang unbekannten Männern, die am Samstagabend (29.10.2022) einen 14-Jährigen in der Wilhelmstraße beraubt haben sollen.

Zur Tatzeit gegen 20:40 Uhr soll der Geschädigte zusammen mit einem 14-jährigen Begleiter auf dem Gelände der ehemaligen Volkshochschule von den zwei Tatverdächtigen angesprochen und unter Vorhalt eines Messers bedroht und durchsucht worden sein. Dabei nahmen die Unbekannten das Mobiltelefon des Geschädigten an sich.

Die Tat wurde gegen 21:00 Uhr bei einer Polizeiwache angezeigt. Die Tatverdächtigen können nach bisherigen Angaben wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 25-30 Jahre alt - dunkle, lockige Haare - dunklerer Hautteint - sprach Spanisch.

Zweite Person: Etwa 20-30 Jahre alt - dunkle Haare mit blond gefärbten Spitzen - dunklerer Hautteint - sprach Spanisch.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

