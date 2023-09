Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hund vor Supermarkt verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Donnerstag (31.08.) wurde am Penny-Verbrauchermarkt an der Bremer Straße ein Hund verletzt. Der Hundehalter hatte seinen schwarzen Labrador gegen 18:30 Uhr vor dem Markt in einer leeren "Spur" für Einkaufswagen angebunden. Zudem stellte er einen Einkaufswagen quer davor, um eine Störung für Kunden auszuschließen. Als der Tierhalter an der Kasse wartete, habe sein Tier plötzlich laute Schmerzlaute von sich gegeben. Eine unbekannte Person hatte fünf bis sechs Einkaufswagen auf das Tier geschoben, es sei regelrecht verkeilt gewesen. Der Hund hatte sich Verletzungen zugezogen, die eine tierärztliche Behandlung notwendig machten.

Die Polizei sucht nach Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden. Diese melden sich bitte unter 0541/327-3319 (tagsüber) oder 0541/327-2115.

