POL-OS: Osnabrück

A30: Ein Schwerverletzter bei Auffahrunfall

Osnabrück (ots)

Am Dienstag gegen 12:50 Uhr befuhr ein 81-jähriger Osnabrücker die A30 in Richtung Niederlande. Vor der Anschlussstelle OS-Hellern beabsichtigte der Mann mit seinem Kia Sorento vom Überhol- auf den Hauptfahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er einen Opel, der bereits auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Es kam zum Auffahrunfall, wobei das Heck Opels massiv eingedrückt wurde. Der Pkw schleuderte anschließend noch in die Mittelschutzplanke. Bei dem Unfall wurde der Insasse des Opels, ein 71-jähriger Osnabrücker, schwer verletzt. Der Mann kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die A30 in Richtung Niederlande zeitweise voll gesperrt. Gegen 13:50 Uhr konnte der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeifließen, ab 14:10 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt. Der Unfallverursacher wurde von einer Rettungswagenbesatzung begutachtet, verzichtete jedoch auf eine Behandlung.

