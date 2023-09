Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: Unfall beim Einbiegen - Radfahrerin schwer verletzt

Hilter a.T.W. (ots)

Am Donnerstag gegen 06:40 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Hilter den Asbrocker Weg in Richtung Bielefelder Straße, er beabsichtigte seine Fahrt nach rechts in Richtung Bad Rothenfelde fortzusetzen. Dabei übersah er eine 62-jährige Frau auf einem Pedelec, die seinen Weg in Richtung Ortskern querte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw Ford und dem Pedelec. Die Frau aus Hilter erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Bielefelder Straße halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell