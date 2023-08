Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Schüler angefahren - Autofahrer flüchtet

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin hat am Dienstagmittag (22. August, gegen 14:10 Uhr) einen Fußgänger (15) angefahren und ist geflüchtet. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Ehinger Straße / Heiligenbaumstraße. Der Jugendliche berichtete der Polizei, dass er nach Schulende die Ehinger Straße überqueren wollte, als ihn eine dunkle Limousine der Marke BMW touchierte. An dem Auto sollen zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes keine Kennzeichen angebracht gewesen sein. Der Pkw sei in Richtung der Oberen Kaiserswerther Straße weitergefahren. Rettungssanitäter brachten den 15-Jährigen, der über Schmerzen in seinem linken Bein klagte, schließlich in ein Krankenhaus. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrer oder der flüchtigen Fahrerin machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

