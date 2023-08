Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh

Rheinhausen: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsverstoß - Polizei stellt ihn wenig später

Weil er verbotenerweise über eine durchgezogene Linie auf der Weseler Straße fuhr, wollten Polizisten der Einsatzhundertschaft am Mittwochabend (23. August, gegen 21:25 Uhr) einen Autofahrer kontrollieren. Doch obwohl die Beamten Blaulicht und Martinshorn einschalteten und den Mann am Steuer über den Außenlautsprecher zum Anhalten aufforderten, stoppte er seine Fahrt nicht. Er entkam mit seinem BMW zunächst unerkannt. Wenig später trafen Beamte in Rheinhausen im Rahmen einer Streifenfahrt auf genau dieses Fahrzeug und kontrollierten den 36-jährigen Fahrer. Die Polizisten, die ihn zuvor in Marxloh kontrollieren wollten, stellten fest, dass in beiden Fällen der gleiche Mann am Steuer gesessen hatte. Bei der Überprüfung des Duisburgers kam heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Arzt entnahm dem Mann auf der Wache eine Blutprobe. Neben einer Anzeige schrieben die Polizisten einen Bericht an das Straßenverkehrsamt und untersagten dem 36-Jährigen die Weiterfahrt.

