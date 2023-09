POL-OS: Melle: Alkohol am Steuer - 41-Jähriger verursachte Unfall

Rieste (ots) - Zwischen Sonntagmittag (12 Uhr) und Sonntagnachmittag (15) sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Sögelner Straße eingebrochen. Mit einem Stein zerstörten die Einbrecher ein Fenster des Objekts zwischen den Einmündungen Am Rüschkamp und Enkelstrodtort. Im Innern durchwühlten die Täter anschließend sämtliche Räume und nahmen Bargeld und Schmuck an sich. Mit ihrer Beute machten sich die Diebe ...

mehr