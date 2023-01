Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brand in Wohnung

Am Donnerstag brannte ein Sofa in einer Wohnung in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr meldete die Rettungsleitstelle der Polizei einen Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Trollingerweg. Polizei und Feuerwehr fuhren zu der Wohnung. Dort befanden sich zu dieser Zeit keine Menschen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr geriet in der Wohnung ein Sofa in Brand. Dadurch entstand Rauch in der Wohnung. Das Wohnzimmer verrußte komplett, die nebenliegenden Räume leicht. Nach ersten Erkenntnissen ist es wahrscheinlich, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Die genauen Hintergründe sind jedoch bislang nicht bekannt. Sie sind Teil der polizeilichen Ermittlungen. Die Hausbewohner konnten nach Überprüfungen durch die Feuerwehr ihre Wohnungen wieder beziehen. In der Wohnung entstand Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

++++0031848

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell