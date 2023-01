Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Brand in Firma

Ein Brand in Allmendingen am Donnerstag wurde durch die Löscheinrichtung der brennenden Maschine gelöscht.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr kam es bei einer Firma in der Hauptstraße zu einem Schwelbrand an einer Maschine in der Fertigungshalle. Die Maschine ist mit einer Löschvorrichtung ausgestattet, die den Brand sofort löschte. Durch die Gasentwicklung beim Schwelbrand löste jedoch dennoch der Brandmelder aus. Die Polizei aus Ehingen und die Feuerwehr aus Allmendingen fuhren deshalb zu der Firma. Die Polizei Ehingen klärt nun die genaue Brandursache. Bislang liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

