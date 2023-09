Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Aquaplanning-Unfall auf der A1

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist es auf der A1 zu einem schweren Unfall gekommen. Gegen 3.25 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Bmw in Richtung Bremen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und Bramsche aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über seinen Firmenwagen verlor. Der Bmw vom Typ 320D geriet in die Berme, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zu liegen. Der 54-jährige Mann aus Versmold wurde schwer verletzt in seinem Wagen eingeklemmt. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Verletzten aus seinem Wrack zu befreien. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Nach bisherigem Kenntnisstand kann eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden. Der stark beschädigte Bmw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Es kam vereinzelt zu Behinderungen des öffentlichen Verkehrs.

