Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verpuffung in der Elektroverteilung bei der Firma Norix-Lackfabrik

Scheeßel (ots)

Am heutigen Montagmittag wurde die automatische Brandmeldeanlage nach einer Verpuffung in der Elektroverteilung ausgelöst.

Bei Elektroarbeiten kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einer Verpuffung im Raum der Elektroverteilung. Hierbei kam es zu einer straken Verqualmung des Raumes, sodass die automatische Brandmeldeanlage auslöste. Sofort machten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Scheeßel und Westervesede auf den Weg zur Einsatzstelle. Nach der ersten Erkundung durch den Einsatzleiter bestätigte sich die Lage und es wurde vorsorglich ein Rettungswagen des Landkreis Rotenburg zur Absicherung der Einsatzkräfte und der Mitarbeiter an die Einsatzstelle alarmiert. Umgehend ließ der Einsatzleiter einen Löschangriff in Bereitstellung aufbauen. Ein Trupp unter Atemschutz betrat den Einsatzbereich. Mit der Wärmebildkamera wurde der Raum auf Glutnester kontrolliert, ein offenes Feuer war nicht feststellbar, auch eine größere Hitzeentwicklung sei nicht mehr fest zu stellen. Somit konnten die ersten Kräfte bereits aus dem Einsatz entlassen werden und der Löschangriff zurückgebaut werden. Es wurde nochmals mit der Wärmebildkamera kontrolliert mit werten im Normbereich. Die Einsatzstelle konnte nach guten 45 Minuten an den Betreiber übergeben werden. Zwei Mitarbeiter die dem Rauch unmittelbar ausgesetzt waren wurden vom Rettungsdienst begutachtet, brauchten aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Besonders hervorzuheben ist das die Evakuierung der Mitarbeiter und das Einfinden am Sammelplatz hervorragend funktioniert hat.

Über die Entstehung des Feuers und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Alarmzeit: 12:39 Uhr

Einsatzort: Scheeßel - Westerveseder Landstraße

