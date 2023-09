Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Skoda geriet in der Pferdestraße in Vollbrand - Keine Verletzten

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23.10 Uhr, kam es in der Pferdestraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein am Fahrbahnrand geparkter Skoda vom Typ Octavia geriet aufgrund eines technisches Defekts in Brand. Der Motorraum des grauen Mittelklassewagens brannte hierbei vollständig aus und es entstand ein Totalschaden. Die Flammen griffen anschließend auf das Heck eines davorstehenden Mercedes vom Typ GL 350 über und verursachten auch hier Sachschaden. Der Brand konnte schließlich durch die Löschkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell