Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb handelt sich drei Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots)

Gescheitert ist der Versuch eines Ladendiebs, am Montagabend in einem Supermarkt in der Mannheimerstraße Deodorant zu klauen. Jetzt hat der Mann drei Anzeigen am Hals. Der Ladendetektiv beobachtete, wie der 56-Jährige gegen 20 Uhr das Deo in die Hosentasche steckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Als die Polizeibeamten den Mann durchsuchten, konnten sie in seiner Hosentasche eine weiße Substanz, vermutlich Amphetamin, auffinden. Da der Tatverdächtige im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch angab, dass er mit dem Auto von Falkenstein nach Kaiserslautern gefahren sei, wurde mit dem Mann ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin, Metamphetamin und TCH. Neben dem Diebesgut und dem Betäubungsmittel wurde auch sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 56-Jährigen wird nun nicht nur wegen Ladendiebstahls, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt. |gus

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell