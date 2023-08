POL-PPWP: Verkehrsüberwachung nach Anwohnerhinweis

Kottweiler-Schwanden (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Rund fünf Wochen nach dem mutmaßlichen Grillunfall in Kottweiler-Schwanden ist das Opfer in einem Krankenhaus verstorben. Der 51-Jährige erlag am Sonntag den Folgen seiner schweren Brandverletzungen. Zu dem Unglück war es in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 2023 während eines privaten Grillabends mit mehreren Beteiligten in einer Lagerhalle gekommen. Im Verlauf ...

